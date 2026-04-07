Nascondono in auto 50 panetti di hashish arrestati dopo un inseguimento tra Livorno e Pisa

Due uomini di origine tunisina sono stati fermati dopo un inseguimento tra Livorno e Pisa. Durante la fuga, sono stati trovati all’interno di un’auto 50 panetti di hashish. Sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e danneggiamento aggravato. L’inseguimento è durato diverse decine di chilometri prima che la polizia riuscisse a bloccare i due soggetti.

In totale la coppia di stranieri aveva 5 kg di sostanza stupefacente: il conducente ha provato a colpire l'auto dei carabinieri per cercare di fuggire ma è stato bloccato poco dopo Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza e danneggiamento aggravato. Queste le accuse che hanno portato all'arresto di un 24enne e di un 30enne di origine tunisina dopo un inseguimento iniziato a Livorno e conclusosi a Pisa. Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno notato in via dell'Artigianato un'auto che si aggirava senza una meta precisa e per questo hanno iniziato a monitorarla. Dopo poco un'altra vettura si è affiancata alla Mercedes consegnando una strana “busta gialla” riposta poi sul sedile posteriore. 🔗 Leggi su Livornotoday.it In auto con 37 panetti di hashish, arrestati due giovaniLa Polizia di Stato ha arrestato una 21enne ed un ragazzo appena maggiorenne perché ritenuti responsabili del retato di detenzione ai fini di spaccio... Taranto, accusa: 37 panetti di hashish in auto, appena maggiorenne uno dei due giovanissimi arrestati PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato una 21enne ed un ragazzo appena maggiorenne perché ritenuti...