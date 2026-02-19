Taranto accusa | 37 panetti di hashish in auto appena maggiorenne uno dei due giovanissimi arrestati Polizia

A Taranto, la polizia ha fermato due giovani, uno appena maggiorenne e l’altro di 21 anni, trovandoli in possesso di 37 panetti di hashish nascosti nell’auto. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato al loro arresto. La droga, di notevole quantità, era nascosta sotto i sedili. Gli agenti hanno anche perquisito le abitazioni dei ragazzi, trovando altri elementi sospetti. La polizia prosegue le indagini per capire se i due abbiano altri complici o siano coinvolti in reti più ampie.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato una 21enne ed un ragazzo appena maggiorenne perché ritenuti responsabili del retato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale della sezione Falchi della Squadra Mobile, impegnato costantemente nel contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha incrociato per strada una Mercedes con al volante una giovanissima ragazza accompagnata da un suo coetaneo. Insospettiti hanno deciso di fermarli per un controllo. Sin da subito, il giovane appena maggiorenne, forse per sviare gli eventuali successivi controlli ha subito consegnato ai poliziotti un piccolo tocchetto di hashish nascosto nel suo calzino.