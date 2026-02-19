In auto con 37 panetti di hashish arrestati due giovani

Due giovani sono stati fermati in auto con 37 panetti di hashish, un fatto che ha portato all'arresto di una ragazza di 21 anni e di un ragazzo appena maggiorenne. La polizia ha intercettato il veicolo durante un controllo di routine e ha scoperto la droga nascosta nel bagagliaio. I due sono stati subito portati in caserma e accusati di detenzione ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente, del peso di circa 3 chili, sarebbe destinata al mercato locale. La vicenda continua a essere seguita dagli inquirenti.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato una 21enne ed un ragazzo appena maggiorenne perché ritenuti responsabili del retato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale della sezione Falchi della Squadra Mobile, impegnato costantemente nel contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha incrociato per strada una Mercedes con al volante una giovanissima ragazza accompagnata da un suo coetaneo. Insospettiti hanno deciso di fermarli per un controllo. Sin da subito, il giovane appena maggiorenne, forse per sviare gli eventuali successivi controlli ha subito consegnato ai poliziotti un piccolo tocchetto di hashish nascosto nel suo calzino. All'interno dell'intercapedine dello sportello destro, dopo la rimozione del pannello, la polizia ha rinvenuto quattro panetti