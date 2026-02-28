Paura a Castelfranco Emilia | anziano finisce nel canale con lo scooter elettrico salvato dai pompieri

Un anziano è finito nel canale mentre guidava uno scooter elettrico a Castelfranco Emilia. L’incidente è avvenuto questa mattina e l’uomo è rimasto intrappolato all’interno del veicolo. I pompieri sono intervenuti prontamente per liberarlo e metterlo in salvo. La scena si è svolta lungo una strada della zona, dove le autorità hanno estratto l’anziano dal mezzo.

Incidente in via Canale: provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente ferito e affidarlo alle cure del 118. Brutta disavventura per un uomo anziano che, nella prima mattinata di oggi, è rimasto intrappolato all'interno del suo veicolo elettrico dopo essere finito fuori strada. L'incidente si è verificato intorno alle 8:40 a Castelfranco Emilia, lungo via Canale, a nord del centro abitato. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo dello scooter cabinato terminando la sua corsa direttamente nel canale che costeggia la carreggiata. A causa della posizione...