Un uomo di 57 anni è stato fermato dalla Polizia a Torchiarolo, vicino a Brindisi, per il possesso di cocaina. Durante il controllo, sono stati trovati 82 grammi di sostanza stupefacente nascosti nella plancia dell’auto. L’uomo, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

Un arresto e oltre 80 grammi di cocaina sequestrati a Brindisi e nei centri abitati a sud del capoluogo. Un uomo di cinquantasette anni, incensurato e originario di Torchiarolo, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito il 26 marzo nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto al termine di una perquisizione condotta sia sull’autovettura dell’uomo sia presso un’abitazione a lui riconducibile, situata nel centro abitato di Torchiarolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brindisi, incensurato di 57 anni nascondeva la cocaina nella plancia dell'auto: arrestato a Torchiarolo

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