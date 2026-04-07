Nasce Molte Fedi Kids | Educhiamo bambini e ragazzi alle differenze

È stata annunciata la nascita di Molte Fedi Kids, un progetto nato dall’esperienza di Molte Fedi sotto lo stesso cielo. Questa iniziativa si rivolge principalmente a bambini, ragazzi e alla comunità educativa, tra cui genitori, insegnanti e allenatori. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere la conoscenza e il rispetto delle differenze tra i più giovani. Il lancio del progetto è previsto a breve, con attività dedicate a diverse fasce di età.

È tutto pronto per il debutto di “Molte Fedi Kids”, nuova proposta nata da “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, rivolta in modo particolare ai bambini, ai ragazzi e alla comunità educante (genitori, allenatori, educatori, insegnanti ecc). Si tratta della prima edizione dello spin-off della rassegna culturale delle Acli di Bergamo dedicata all’età evolutiva. L’iniziativa, che coinvolge diverse realtà del territorio, propone cinque appuntamenti di carattere intergenerazionale e 15 laboratori in scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) incentrati su intercultura, non violenza ed educazione affettiva. Questi ultimi sono replicabili e possono essere organizzati negli istituti scolastici di città e provincia che ne facciano richiesta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Molte fedi: la sindaca Carnevali incontra le comunità religiose "Educhiamo i ragazzi alla conoscenza di sè"All’istituto comprensivo Dante Alighieri di Macerata l’attenzione al benessere emotivo degli studenti è diventata una scelta educativa strutturata. Si parla di: Genitori in ansia - Molte fedi sotto lo stesso cielo - eventi. Nasce Molte Fedi Kids: Educhiamo bambini e ragazzi alle differenzePrende il via lo spin-off di Molte Fedi rivolto in modo particolare a bambini e adolescenti ma anche genitori, insegnanti, allenatori ed educatori. bergamonews.it Molte Fedi KidsNasce la prima edizione dedicata alle nuove generazioni, con un progetto educativo pensato per accompagnare i giovani nella crescita e nella convivenza. Al via «Molte Fedi Kids»: nasce la prima ... ecodibergamo.it