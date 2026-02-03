Molte fedi | la sindaca Carnevali incontra le comunità religiose

Questa sera alle 18.30, nella sala consiliare di Bergamo, la sindaca Elena Carnevali incontrerà le comunità religiose della zona. L’obiettivo è ascoltare le loro esigenze e discutere sui temi di interesse comune. La riunione si svolge in un momento in cui il dialogo tra amministrazione e fede sta assumendo un ruolo sempre più importante.

Si terrà giovedì 5 febbraio alle 18.30 alla sala consiliare del comune di Bergamo l'incontro tra la sindaca Elena Carnevali e le comunità religiose presenti sul territorio bergamasco. L'incontro, promosso da Molte fedi sotto lo stesso cielo e dall'Ufficio del Dialogo Interreligioso della Diocesi di Bergamo, è diventato ormai una consuetudine per la città. L'iniziativa prende il nome di "Lo spirito di Assisi" in ricordo dell'incontro interreligioso per la Pace convocato ad Assisi il 27 ottobre del 1986 da Papa Giovanni Paolo II, a cui aderirono i rappresentanti delle varie religioni del mondo. "Questo appuntamento – dichiara Francesco Mazzucotelli, direttore artistico della rassegna – è sempre un momento gradito e atteso.

