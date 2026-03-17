Educhiamo i ragazzi alla conoscenza di sè

All’istituto comprensivo Dante Alighieri di Macerata si è deciso di dedicare un’attenzione particolare al benessere emotivo degli studenti, integrando questa priorità nel percorso educativo quotidiano. La scuola ha adottato iniziative e pratiche specifiche per favorire la consapevolezza di sé tra i giovani, con l’obiettivo di supportare il loro sviluppo emotivo e sociale.

All’ istituto comprensivo Dante Alighieri di Macerata l’attenzione al benessere emotivo degli studenti è diventata una scelta educativa strutturata. Il progetto TiAscolto "Ne parliamo insieme", realizzato in collaborazione con Il Faro, offre uno sportello psicologico agli studenti delle medie attivo per tutto l’anno scolastico in orario pomeridiano. Oltre 30 ragazzi hanno aderito e tutti gli spazi orari a disposizione vengono regolarmente coperti. Lorenzo Mancini, psicologo del progetto, spiega: "La libertà di una persona si misura dalla qualità delle sue scelte. Per scegliere bene bisogna imparare a riconoscere, comprendere e accogliere le proprie emozioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Educhiamo i ragazzi alla conoscenza di sè" Articoli correlati Se il primo turno finisse oggi? Una vecchia conoscenza per Inter o Atalanta, alla Juve serve fortunaA 90 minuti dal termine della fase a girone unico, la Champions League lascia ancora tantissimi verdetti da scrivere. "Educhiamo insieme alla legalità": la polizia di stato incontra oltre 200 studenti delle scuole doricheANCONA – Nell’ambito della quarta edizione del progetto “Educhiamo insieme alla Legalità”, disposto dal Questore Capocasa in collaborazione con... ASKOFU SHOO AWAHIMIZA WALIMU KUFUNDISHA DINI SHULENI Tutto quello che riguarda Educhiamo i ragazzi alla conoscenza di... Temi più discussi: Educhiamo i ragazzi alla conoscenza di sè; Alla scoperta del San Filippo Neri: Educhiamo all’autonomia dei ragazzi; Paolo Crepet contro l'abbandono scolastico: i bambini che hanno tutto non sviluppano passioni, occorre investire nella scuola con l'obbligo a 18 anni; Dialoghi di Pistoia. Sono partite le iscrizioni per diventare volontari. Educhiamo i ragazzi alla conoscenza di sèAll’istituto comprensivo Dante Alighieri di Macerata l’attenzione al benessere emotivo degli studenti è diventata una scelta educativa strutturata. Il progetto TiAscolto Ne parliamo insieme, ... ilrestodelcarlino.it SCUOLA/ Non si educa con i metal detector e i finanziamenti, va acceso uno sguardo nuovoMetal detector, corsi di difesa personale: contro la violenza la scuola dovrebbe aiutare i ragazzi a guardare alla bellezza, cambiando lo sguardo sulle cose ... ilsussidiario.net I musei non sono isole ma luoghi di confronto. In questa cornice di bellezza e di arte abbiamo inaugurato sabato 14 marzo al Museo Archeologico di Napoli il primo dei 9 incontri del progetto “Educhiamo al Rispetto. Insieme contro il Bullismo”, un ciclo di nove - facebook.com facebook Intesa Sanpaolo (nella foto, l'a. d. Carlo Messina) accelera sul fronte della sostenibilità sociale finanziando il progetto “EduchiAMO contro la Violenza” dell’Associazione L’Orsa Minore. L'iniziativa, selezionata dalla Divisione Banca dei Territori g... x.com