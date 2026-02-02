A Roma nasce un laboratorio di innovazione per leader aziendali e imprenditori visionari

A Roma nasce un nuovo laboratorio di formazione dedicato a leader e imprenditori. Situato nel cuore della città, il progetto punta a supportare chi si confronta con ambienti complessi e sfide intense. Per ora, sono già molti i professionisti che si sono iscritti, pronti a potenziare le loro capacità di gestione e leadership.

A Roma, in un'area strategica del centro città, è nato un programma di alta formazione pensato per imprenditori e top manager che operano in contesti complessi e ad alta pressione. Il progetto, chiamato Rastan AXIS, si svolge a bordo della MSC World Europa, la nave più avanzata della flotta MSC Crociere, e si articola in un percorso esclusivo di tre giorni che si tiene in date limitate, con accesso riservato a pochi partecipanti selezionati su candidatura. La prima edizione, organizzata a marzo 2026, ha registrato il tutto esaurito, segno di una crescente domanda tra i leader aziendali per strumenti di riallineamento strategico non convenzionali.

