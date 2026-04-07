Napoli | sparatoria mortale un 20enne ucciso davanti a un bar Allerta sicurezza aumentata

Nella zona di Ponticelli a Napoli, si è consumato un episodio di violenza che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni davanti a un bar. L’evento ha provocato un aumento dei controlli delle forze dell’ordine nella zona, dove le autorità stanno indagando sui motivi e sui responsabili dell’agguato. La notizia ha suscitato reazioni tra residenti e cittadini, che chiedono maggiore attenzione alla sicurezza.

"> Agguato a Ponticelli: la tragedia di Fabio Ascione. Un agguato mortale ha segnato il risveglio della comunità di Ponticelli, periferia di Napoli. Questa mattina, poco dopo le 5, un giovane di 20 anni, Fabio Ascione, è stato colpito a colpi di pistola in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. L’episodio ha scosso i residenti, già provati da un contesto di crescente insicurezza nella zona. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco contro il giovane, colpendolo al torace. Il rapido intervento dei soccorsi ha portato Fabio al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli: sparatoria mortale, un 20enne ucciso davanti a un bar. Allerta sicurezza aumentata. Leggi anche: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli Milano, 20enne ucciso da un agente durante una sparatoriaUn 20enne ha perso la vita nel tardo pomeriggio del 26 gennaio a Milano, in via Giuseppe Impastato, a seguito di un intervento di polizia conclusosi... Temi più discussi: Agguato nella notte a Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso a colpi di pistola a Ponticelli; Napoli, bambina ferita in sparatoria: la città sotto il giogo della violenza; Spari in piazza Carolina: il Prefetto potenzia la sicurezza in vista di Pasqua; Sparatoria ad Agnano fuori dalla discoteca: 3 arrestati per tentato omicidio di un minorenne. Napoli: sparatoria mortale, un 20enne ucciso davanti a un bar. Allerta sicurezza aumentata.Un agguato mortale ha segnato il risveglio della comunità di Ponticelli, periferia di Napoli. Questa mattina, poco dopo le 5, un giovane di 20 anni, Fabio Ascione, è stato colpito a colpi di pistola ... napolipiu.com Ventenne ucciso a colpi di pistola, il luogo della sparatoria a PonticelliNapoli, agguato a Ponticelli: giovane di 20 anni ucciso in sparatoria ... msn.com «Mi lusinga, conosco l'ambiente. Ma adesso sono concentrato sul Napoli, a fine stagione incontrerò De Laurentiis» - facebook.com facebook Grande entusiasmo oltreoceano per il Napoli. Nella notte italiana, all’Egyptian Theatre di Los Angeles, si è tenuta la prima americana di “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto azzurro. x.com