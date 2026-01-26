Il 26 gennaio a Milano, in via Giuseppe Impastato, un giovane di 20 anni è rimasto ucciso durante un intervento di polizia che si è concluso con uno scontro armato. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulle circostanze dell’accaduto e sul ruolo delle forze dell’ordine. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’episodio e le cause della sparatoria.

Un 20enne ha perso la vita nel tardo pomeriggio del 26 gennaio a Milano, in via Giuseppe Impastato, a seguito di un intervento di polizia conclusosi con l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato poco prima delle 18 e, secondo quanto emerso dalle prime informazioni, a sparare sarebbe stato un agente appartenente a una pattuglia in abiti civili. Gli operatori del commissariato Mecenate sarebbero intervenuti dopo aver notato il giovane avvicinarsi impugnando quella che appariva come una pistola: si trattava di una Beretta 92 a salve. La situazione ha generato allarme tra i poliziotti e uno di loro ha aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano, 20enne ucciso da un agente durante una sparatoria

