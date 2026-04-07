Giovane ucciso a Napoli a colpi d' arma da fuoco Un altro 20enne morto dopo un' aggressione a Crema

Nelle prime ore di questa mattina, alle 5:10, un giovane di 20 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco a Napoli e, nonostante il trasporto in ospedale, è deceduto poco dopo. Nei medesimi momenti, un altro ragazzo di 20 anni ha perso la vita a Crema in seguito a un'aggressione. Le autorità stanno indagando sui fatti e sulle circostanze che hanno portato a questi episodi di violenza.

Un giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto in via Carlo Miranda a Napoli, nei pressi di un bar. La vittima si chiamava Fabio Ascione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella ad uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace la vittima. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, dove poi è morto. Un altro agguato si è invece consumato a Crema, dove un ragazzo di 20 anni di origine straniera é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco. Un altro 20enne morto dopo un'aggressione a Crema Napoli, giovane ucciso a colpi d’arma da fuocoTempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è... Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuocoUn giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il... Napoli, spari contro un 26enne a Barra: morto all'ospedale del Mare, si indaga Temi più discussi: Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco; Napoli, ucciso ragazzo di 20 anni a Ponticelli: gli hanno sparato da uno scooter; Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne; Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada. Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuocoSarebbe stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella a uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili ... avvenire.it Agguato a Napoli, 20enne ucciso nel quartiere PonticelliIl 20enne è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale. Indagano i carabinieri ... italpress.com Memoria 2.0, iniziativa in ricordo di Luigi Sica, il giovane ucciso con tre coltellate da un coetaneo in via Santa Teresa degli Scalzi il 16 gennaio 2007, voluta da Europa Verde. Lunedì 30 marzo alle ore 16.30 in quella stessa strada, la famiglia e gli amici si ritrov - facebook.com facebook