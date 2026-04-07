Giovane ucciso a Napoli a colpi d' arma da fuoco Un altro 20enne morto dopo un' aggressione a Crema

Da feedpress.me 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di questa mattina, alle 5:10, un giovane di 20 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco a Napoli e, nonostante il trasporto in ospedale, è deceduto poco dopo. Nei medesimi momenti, un altro ragazzo di 20 anni ha perso la vita a Crema in seguito a un'aggressione. Le autorità stanno indagando sui fatti e sulle circostanze che hanno portato a questi episodi di violenza.

Un giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto in via Carlo Miranda a Napoli, nei pressi di un bar. La vittima si chiamava Fabio Ascione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella ad uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace la vittima. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, dove poi è morto. Un altro agguato si è invece consumato a Crema, dove un ragazzo di 20 anni di origine straniera é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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