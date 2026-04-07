Napoli | sparano un proiettile da uno scooter in corsa morto un ventenne

Stamani a Napoli un ventenne è stato colpito da un proiettile sparato da uno scooter in movimento. L'agguato è avvenuto poco prima delle 5:15 in via Carlo Miranda, vicino a un bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo operativo di Poggioreale. La vittima è stata trovata esanime e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo.

AGI - Agguato a Napoli con una giovane vittima. Questa mattina, intorno alle 5.10, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace Fabio Ascione, 20 anni compiuti il 26 marzo scorso. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice dell'omicidio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Napoli: sparano un proiettile da uno scooter in corsa, morto un ventenne Leggi anche: Morto l'architetto e scrittore Italo Ferraro: è stato investito da uno scooter a Napoli Napoli, morto l’architetto e scrittore Italo Ferraro: investito da uno scooter in Corso Vittorio EmanueleNapoli piange la scomparsa di Italo Ferraro, 84 anni, noto architetto, professore universitario e scrittore, deceduto nella notte di martedì 24 marzo... Argomenti più discussi: USA, proiettile vagante a New York: uccisa neonata di 7 mesi; New York, bimba di 7 mesi uccisa da un proiettile vagante durante una sparatoria: arrestati due uomini. Capodanno: un morto a Napoli per proiettile vagante e ustionatiROMA - Non solo botti: si spara anche per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Una persona è morta a Napoli raggiunto da un proiettile vagante mentre si trovava in casa, mentre diminuisce rispetto ... lagazzettadelmezzogiorno.it «Mi hanno rapinato»: 29enne in ospedale a Napoli con un proiettile in testaUn 29enne napoletano è stato ferito alla testa da un colpo di pistola e soccorso all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Il giovane è stato trasportato al presidio intorno alle 2 di questa notte ed ... ilmattino.it Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte a Napoli, zona Campi Flegrei, svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria di magnitudo 3.3, è stata seguita da una seconda di entità minore di magnitudo 2.6 alle ore 4.38. Attualment - facebook.com facebook Il Napoli batte il Milan e lo scavalca al secondo posto, la Juve piega il Genoa e avvicina il Como x.com