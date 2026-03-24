Napoli piange la scomparsa di Italo Ferraro, 84 anni, noto architetto, professore universitario e scrittore, deceduto nella notte di martedì 24 marzo dopo essere stato investito da uno scooter al Corso Vittorio Emanuele. L’incidente è avvenuto ieri sera, lunedì 23 marzo, intorno alle 19:30, all’altezza del civico 532, quando il pedone stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La vittima era impegnata anche in battaglie civiche per la sicurezza stradale e contro gli incidenti, e il suo impegno civico rende ancora più drammatica la vicenda. Leggi anche: È morto Alberto Arbasino, addio al celebre scrittore Secondo quanto riportato da Fanpage. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Napoli, morto l’architetto e scrittore Italo Ferraro: investito da uno scooter in Corso Vittorio Emanuele

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, investito al Corso Vittorio Emanuele: morto il professor Italo Ferraro

Leggi anche: Investito al Corso Vittorio Emanuele, lo scrittore 84enne Italo Ferraro muore dopo straziante agonia

Aggiornamenti e notizie su Italo Ferraro

Discussioni sull' argomento Auto investe pedoni in corso Garibaldi a Napoli: due morti; Morto un uomo al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, strada chiusa per 2 ore: sul posto polizia e carabinieri.

Italo Ferraro investito e morto a Napoli: scrittore e professore universitario, autore di libri sulla cittàItalo Ferraro, vittima di un incidente stradale a Napoli, era un docente universitario di Architettura, appassionato di Urbanistica e autore di molti libri ... fanpage.it

Italo Ferraro, morto lo scrittore investito in centro a Napoli. Polemiche sui soccorsi «arrivati tardi»Gravissimo incidente ieri sera al Corso Vittorio Emanuele. Investito da uno scooter il professor Italo Ferraro, 85 anni, autori ... msn.com

Dopo la morte delle due sorelle ucraine, Napoli di nuovo sotto shock per la tragica scomparsa del professor Italo Ferraro, 85 anni, investito nella serata di ieri al Corso Vittorio Emanuele da uno scooter - facebook.com facebook

Napoli, investito al Corso Vittorio Emanuele: morto il professor Italo Ferraro x.com