Un nuovo grave incidente stradale scuote Napol i. Nella serata di lunedì 23 marzo l’architetto, docente universitario e studioso della città Italo Ferraro è stato investito da uno scooter mentre attraversava il Corso Vittorio Emanuele. Trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, è morto nelle prime ore del mattino. La tragedia arriva a poche ore da un altro drammatico episodio avvenuto domenica sera al Corso Garibaldi, dove due donne hanno perso la vita dopo essere state travolte da un’automobile guidata da un uomo risultato positivo all’alcol test. In meno di quarantotto ore la città si ritrova quindi a fare i conti con l’ennesima emergenza legata alla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto l'architetto e scrittore Italo Ferraro: è stato investito da uno scooter a Napoli

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