L’allenatore di una squadra di calcio ha inviato un messaggio alla formazione, dichiarando di credere ancora nella possibilità di conquistare lo scudetto. La squadra, attualmente in corsa per il titolo, mira a vincere tutte le restanti partite per superare il punteggio della stagione precedente. La comunicazione si concentra sulla fiducia nel percorso e sulla volontà di ottenere il massimo risultato nel campionato in corso.

Conte trasmette fiducia totale nella corsa al titolo: gli azzurri puntano a vincere tutte le partite rimaste per chiudere il campionato con più punti rispetto alla scorsa stagione. Conte e il messaggio alla squadra: obiettivo massimo. Antonio Conte ha scelto di comunicare un messaggio inequivocabile all’interno dello spogliatoio del Napoli. La convinzione nell’inseguire lo Scudetto non è una semplice speranza, ma una strategia consapevole che il tecnico salentino sta trasmettendo quotidianamente ai suoi giocatori. Secondo quanto riferisce Tommaso Turci, giornalista DAZN, a Radio Napoli Centrale nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, il Napoli vuole arrivare a vincere tutte le partite che restano, senza lasciare nulla al caso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sogno Scudetto ancora possibile? Conte lancia un messaggio alla squadra!

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Scudetto ancora possibile? La squadra ci crede: il messaggio lanciatoIn casa Napoli c’è tanto rammarico per l’andazzo della stagione, limitata da moltissimi infortuni pesanti che hanno condizionato tanti match.

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