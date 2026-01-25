Valutiamo l’esposto alla Corte dei conti

Valutiamo l’esposto alla Corte dei Conti riguardo al progetto della piscina olimpionica di Iolo. Nonostante le modifiche al progetto, la sostituzione dei tecnici e le verifiche ripetute, l’opera resta ferma. Con il tempo che stringe e le scadenze del PNRR imminenti, è importante analizzare le responsabilità e le possibili azioni per garantire il rispetto dei tempi previsti.

"Il progetto della piscina olimpionica di Iolo è ancora fermo. Il progetto cambia nuovamente, i tecnici vengono sostituiti, le verifiche vengono rifatte da capo e il tempo utile per rispettare le scadenze del Pnrr sta per scadere". Così Claudiu Stanasel, già vicepresidente del consiglio comunale e capogruppo della Lega, ricorda come la sua attività di denuncia sia iniziata dalla nascita del progetto dello Stadio dell'Acqua: "Fin dai primi annunci sono intervenuto per segnalare il totale immobilismo che gravava sulla piscina olimpionica di Iolo. A fine del 2024, dopo aver visitato l'area, avevo denunciato che non esisteva alcun segno di cantiere.

