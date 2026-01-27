Il trasferimento di Cyril Ngonge dall’Espanyol al Napoli rappresenta un’importante opportunità di rafforzamento per il club partenopeo, che si prepara a integrare un nuovo elemento nel proprio roster. Dopo il prestito al Torino, il giocatore belga si appresta a iniziare una nuova esperienza in Spagna, contribuendo alle strategie di mercato del Napoli e offrendo ulteriori opzioni alla rosa.

L’ Espanyol sta per completare l’affare con il Napoli per il trasferimento di Cyril Ngonge. Il belga, di ritorno dal prestito al Torino, ha trovato poco spazio in granata, ma il suo futuro sembra ora dirigersi verso la Spagna. Il club catalano ha avviato una trattativa con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro, e oggi c’è stato anche un incontro positivo tra il calciatore e il club. Ngonge saluta l’Italia: c’è l’Espanyol. Ngonge, di proprietà del Napoli, non ha avuto l’impatto sperato durante la sua esperienza al Torino. Nonostante il trasferimento con grandi aspettative, il belga ha trovato poco spazio sotto la guida di Marco Baroni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ritorno dal prestito e cessione: nuovo introito per il mercato!

Analisi sulla situazione di Lucca alla Juventus, con attenzione alle questioni contrattuali e alle opportunità di mercato.

Il Napoli sta valutando l'ingaggio di Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia, in prestito.

