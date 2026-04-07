Napoli-Milan le pagelle | Pavlovic e Modric lucidità Pulisic entra male ma il flop è in avanti

Nella partita tra Napoli e Milan disputata ieri sera allo stadio 'Maradona' di Napoli, sono state rese note le valutazioni dei giocatori protagonisti del match. Tra i nomi più discussi ci sono Pavlovic e Modric, giudicati con lucidità, mentre Pulisic è stato criticato per il suo ingresso in campo. La prestazione in avanti del Milan è stata considerata deludente, con alcuni giocatori che hanno incontrato difficoltà durante la gara.

Le pagelle di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Un dribbling bello e rischioso su Giovane che nella ripresa lo costringe alla grande parata in tuffo. Sulla rete di Politano non può intervenire. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Esce su De Bruyne, partecipa all'impostazione e, anche se va in avanti, recupera bene. Con il pallone tra i piedi si disimpegna discretamente. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA In mezzo alla difesa con personalità. Di testa ne prende molte, sventa pericoli e guida bene il reparto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli-Milan, le pagelle: Pavlovic e Modric, lucidità. Pulisic entra male, ma il flop è in avanti Leggi anche: Napoli-Milan, le pagelle: McTominay normale, è da 6. Pulisic entra male, 5,5 Cremonese-Milan, le pagelle: Pavlovic top, ma Modric è decisivo. Ecco chi è il peggiore in campoLe pagelle di Cremonese-Milan 0-2, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Temi più discussi: Napoli-Milan 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Napoli-Milan 1-0, pagelle: Politano entra e decide, male l'attacco rossonero; Napoli-Milan, le pagelle: Buongiorno un gigante, Maignan poteva fare meglio; Le pagelle Napoli-Milan: Politano la risolve in pochi minuti, De Winter e Fofana sbagliano sul gol, Rabiot l'ultimo ad arrendersi. Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo postoSerie A 2025-26, 31ma giornata, Napoli-Milan, 1-0, i top e flop e le pagelle: Politano e Alisson spingono i partenopei alla vittoria. Conte sorpassa Allegri. sport.virgilio.it Napoli-Milan, pagelle: Politano fulmina Maignan, Conte fuoriclasse. Il voto a De Bruyne e AlissonIl Napoli coglie la quinta vittoria consecutiva: al Maradona la squadra di Antonio Conte batte e scavalca il Milan di Allegri con un gol di Politano. areanapoli.it Full-time: Napoli-Milan 1-0 #napoli #milan #ilmattino - facebook.com facebook Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale x.com