Nel match tra Napoli e Milan, McTominay si è distinto come un giocatore nella media, con un voto di 6, mentre Pulisic è stato valutato con un 5,5 a causa di un ingresso in campo deludente. Tra i più positivi c’è Olivera, apprezzato per il contributo sia in fase offensiva che difensiva, mentre le punte del Milan hanno mostrato difficoltà, facendo registrare prestazioni sotto le aspettative.

Olivera a sorpresa tra i migliori: il cross del gol e non solo. Deludono tutte le punte del Milan, a partire da Nkunku e Füllkrug. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Milan, le pagelle: McTominay normale, è da 6. Pulisic entra male, 5,5

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