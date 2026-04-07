Dopo la partita tra Napoli e Milan, il giocatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ha affermato che la squadra punta allo scudetto e che si aspetta che le altre squadre perdano punti. Le sue parole sono state riportate nel corso dell'evento, senza ulteriori commenti o analisi. La partita si è disputata nella 31ª giornata del campionato di Serie A.

Miguel Gutierrez, giocatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se l'ingresso di Alisson ha dato vivacità: "Sì, partita molto intensa. Alisson ha l'uno contro uno ed è un grande giocatore. Ci ha aiutato molto quando è entrato". Se credono allo Scudetto ancora: "Sentiamo la voglia di tutti i tifosi, che è molto importante per noi. Dobbiamo stare lì e aspettare che l'Inter non vinca qualche partita". Quanto è stato difficile senza Højlund: "Abbiamo una grande squadra, tutti sono molto importanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, Gutierrez punta allo Scudetto: “Aspettiamo perdano”

Leggi anche: Milan, Modric crede allo Scudetto: “Rimonta possibile, batteremo il Napoli”

Riecco il Napoli: sorpasso al Milan, perché ora Conte può credere allo scudettoAntonio Conte ha riaperto la corsa scudetto, con parole sue: «Nessuno può impedirci di guardare avanti, mettiamo pressione a chi ci precede», ha...

Temi più discussi: Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Conte con Giovane, Allegri punta su Fullkrug; Napoli-Milan, le formazioni ufficiali della partita di Serie A; Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Roma e Napoli-Milan, incroci scudetto. Infortunati e probabili formazioni: come arrivano agli scontri diretti.

Napoli-Milan 1-0, Politano manda gli azzurri al secondo posto (LIVE)Il Napoli di Conte affronta il Milan al Maradona per chiudere la trentunesima giornata. Conte si affida ai fab-four a centrocampo ... ilnapolista.it

Live Napoli- Milan: Politano sblocca il matchTutto pronto al Maradona, dove Napoli e Milan si affronteranno per la 31esima giornata di campionato. All'andata i rossoneri hanno vinto col risultato di 2-1, adesso la squadra di Conte prova il sorpa ... ilnapolionline.com

Vittoria e sorpasso per il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona batte 1-0 il Milan scavalcandolo così al secondo posto - facebook.com facebook

LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com