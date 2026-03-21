Il Napoli ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva e si è posizionato al secondo posto in classifica, superando il Milan. Ora, con i risultati di oggi delle squadre milanesi, la squadra partenopea può guardare con fiducia alla possibilità di contendere lo scudetto. La squadra di Conte ha dimostrato continuità e si prepara ai prossimi impegni.

Antonio Conte ha riaperto la corsa scudetto, con parole sue: «Nessuno può impedirci di guardare avanti, mettiamo pressione a chi ci precede», ha detto l’allenatore del Napoli, ieri sera a Cagliari, fresco di vittoria risicata, 1-0 con gol rocambolesco di McTominay. Per una notte almeno, il Napoli ha sfilato il secondo posto al Milan, oggi in campo a San Siro contro il Torino, ed è salito a meno sei dall’Inter capolista, attesa domani sera dalla Fiorentina al Franchi. Un mese fa il Napoli, fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, era stato battuto dall’Atalanta in campionato, e si guardava alle spalle, preoccupato di restare escluso dal van delle prime quattro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riecco il Napoli: sorpasso al Milan, perché ora Conte può credere allo scudetto

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