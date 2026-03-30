Luka Modric, centrocampista del Milan, ha affermato che la squadra crede ancora nella possibilità di vincere lo scudetto, considerando una rimonta fattibile contro il Napoli. Il giocatore croato, arrivato alla squadra con l’obiettivo di aggiungere trofei alla propria carriera, ha anche dichiarato che il Milan si impegnerà a battere il Napoli per risalire la classifica. La squadra rossonera si concentra sul percorso di recupero in campionato.

Luka Modric non ha dubbi: il Milan è in piena corsa per lo scudetto. Il fuoriclasse croato, approdato in rossonero con l’unico obiettivo di rimpinguare una bacheca già leggendaria, resta il principale fautore della rimonta ai danni dell’ Inter. Nonostante i sei punti di distacco dalla capolista e un calendario che non ammette passi falsi, l’ex Real Madrid ha ribadito la propria fiducia nella competitività del progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri, ergendosi a leader carismatico dello spogliatoio in vista del rush finale di stagione. Prima di riabbracciare la causa milanista, il Pallone d’Oro sarà impegnato martedì notte in una sfida dal sapore speciale contro il Brasile di Carlo Ancelotti, suo mentore storico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Modric crede allo Scudetto: “Rimonta possibile, batteremo il Napoli”

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