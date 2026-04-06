Dopo la partita tra Napoli e Milan, l’allenatore del Napoli ha commentato la prestazione della squadra e l’esito della gara. Ai microfoni di Dazn, ha detto che la vittoria di oggi dà fiducia ed entusiasmo, confermando che l’obiettivo di vincere lo scudetto rimane invariato. Non sono state fatte altre dichiarazioni o commenti su questioni legali o altri aspetti.

di Francesco Spagnolo Conte ai microfoni di Dazn ha analizzato la prestazione del suo Napoli contro il Milan. Una vittoria importante per gli azzurri. Le sue parole. Nel post partita di Napoli Milan Antonio Conte ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi. VITTORIA – « Tanto entusiasmo e fiducia dopo oggi. Se siamo al secondo posto dobbiamo ringraziare i ragazzi. La cosa straordinaria è stata fatta nel momento delle tante assenze. Un’altra squadra sarebbe affondata ». POLITANO – « Sono molto contento per li. Avevo previsto la sua entrata quando il Milan era più stanco ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SCUDETTO – « Il nostro obiettivo è sempre la Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte nel post partita di Napoli Milan: «La vittoria di oggi ci dà fiducia ed entusiasmo. Scudetto? Il nostro obiettivo non cambia»

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