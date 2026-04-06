Conte | Vittoria che ci dà entusiasmo e fiducia dobbiamo continuare così

Dopo la vittoria contro il Milan, l’allenatore della squadra ha commentato con entusiasmo il risultato, affermando che rappresenta una motivazione per continuare nel percorso intrapreso. Ha parlato di come questa vittoria favorisca l’entusiasmo e la fiducia del gruppo, sottolineando l’importanza di mantenere la stessa determinazione nelle prossime partite. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a DAZN.

Antonio Conte, tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria sul Milan che porta il Napoli al secondo posto in classifica. Cosa lascia questa vittoria? “Lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia, non bisogna dimenticare che se siamo al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito a tutte le assenze di quest’anno. La cosa straordinaria questa squadra l’ha fatta nel momento delle tante assenze, un’altra squadra sarebbe naufragata. Tutti quelli che c’erano sono stati protagonisti, oggi noi stiamo continuando quel percorso e recuperando giocatori hai la possibilità di avere più scelta e fare delle rotazioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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