Napoli-Milan c’era un rigore su Pavlovic? Cesari | Il difensore…

L'ex arbitro italiano Graziano Cesari ha analizzato alcuni episodi controversi durante la partita tra Napoli e Milan, concentrandosi anche su un possibile rigore su Pavlovic. Cesari ha commentato i dettagli delle decisioni arbitrali e ha fornito la sua opinione su alcuni momenti chiave del match. La discussione riguarda principalmente l'interpretazione di alcune azioni in campo e la valutazione delle chiamate fatte dall'arbitro durante l'incontro.