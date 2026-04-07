Napoli-Milan c’era un rigore su Pavlovic? Cesari | Il difensore…
L'ex arbitro italiano Graziano Cesari ha analizzato alcuni episodi controversi durante la partita tra Napoli e Milan, concentrandosi anche su un possibile rigore su Pavlovic. Cesari ha commentato i dettagli delle decisioni arbitrali e ha fornito la sua opinione su alcuni momenti chiave del match. La discussione riguarda principalmente l'interpretazione di alcune azioni in campo e la valutazione delle chiamate fatte dall'arbitro durante l'incontro.
"Complimenti a Doveri, è arbitro credibile. È stato rispettato. Due ammonizioni, una a Buongiorno che atterra Modric e una a Politano su Pulisic: corrette. In area rimane a terra Pavlovic, c’è stato un buffetto involontario di McTominay: il difensore accentua un po' ma entrambi si danno subito mano. Lancio di Athekame per Pavlovic, che indietreggia e cade dopo un contatto con Buongiorno: l'italiano mette le mani sull'avversario anche per tenere la posizione. Doveri fa continuare”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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