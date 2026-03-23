Il Milan ha vinto contro il Torino 3-2 ma non senza un brivido nel finale: sul 3-1 per i rossoneri l'arbitro Fourneau è stato richiamato al VAR per giudicare un tocco con la mano di Pavlovic sul viso di Simeone in area di rigore rossonera. Calcio di rigore dopo revisione: rigore trasformato da Vlasic per il definitivo 3-2. Una decisione che ha fatto discutere e parlare. Anche l'esperto di moviola ed ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l'episodio a 'Pressing' programma di 'SportMediaset'. Ecco il suo parere in merito. "L'arbitro non prende decisioni, anzi se ne va. Passano 2 minuti e 52 secondi dopo l'accaduto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rigore Milan-Torino, Cesari ricorda: “Con la Fiorentina ci dissero che il VAR non deve intervenire”

Articoli correlati

Caleta Car ‘acceca’ Toni Martínez: ma per il rigore più folle di sempre deve intervenire il VARDurante la semifinale di Copa del Rey il difensore della Real Sociedad ha utilizzato una tattica decisamente inedita per fermare in area Toni...

Leggi anche: Ravezzani sul rigore in Juve Lazio: «Incredibile che sia stato negato, il VAR doveva intervenire. Inspiegabile che…»

Approfondimenti e contenuti su Rigore Milan Torino Cesari ricorda Con...

Temi più discussi: Pressing: La moviola di Milan-Torino: contatto Pavlovic-Simeone, era rigore? Video; Highlights Serie A: Atalanta-Verona 1-0: gli highlights Video; Highlights Serie A: Roma-Lecce 1-0: gli highlights Video.

Milan-Torino 3-2, risultato finale della partita di Serie A: Rabiot e Fofana in gol nella ripresa, gli highlightsMilan-Torino di Serie A 3-2: il risultato finale, gol di Pavlovic, Rabiot e Fofana per i rossoneri. Di Simeone e Vlasic su rigore le reti dei granata. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. Il Mil ... fanpage.it

Milan-Torino, bene Fourneau (aiutato) nelle aree di rigoreIl punto sull’arbitro Fourneau che ha diretto la sfida tra Milan e Torino , terminata 3-2 per la squadra di casa ... toro.it

La moviola di Calvarese sul rigore assegnato al Torino! #MilanNews24 facebook

Milan-Torino, rabbia con la difesa e per il rigore, poi l'esultanza: il solito show di Allegri #MilanTorino #milan #SempreMilan #Allegri x.com