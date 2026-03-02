Moviola Cremonese Milan Cesari smonta le polemiche | Il gol di Pavlovic è regolare! Simulazione Saelemaekers? Ecco la verità

Graziano Cesari ha esaminato gli episodi durante la partita tra Cremonese e Milan allo stadio Zini, commentando le decisioni arbitrali e i momenti più discussi. Ha dichiarato che il gol di Pavlovic è stato regolare e ha spiegato perché la simulazione di Saelemaekers non è stata corretta. La sua analisi si concentra sui dettagli tecnici delle azioni avvenute durante il match.