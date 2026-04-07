Napoli-Milan Allegri | Guardiamo indietro I giocatori non sono macchine…

L'allenatore del Milan ha commentato il risultato della partita contro il Napoli, invitando a riflettere sulle recenti prestazioni della squadra. Ha sottolineato che i giocatori sono soggetti a limiti e bisogna mantenere un atteggiamento realistico. Dopo il match, Allegri ha fatto un'analisi delle dinamiche del confronto, senza nascondere alcune difficoltà incontrate dai suoi calciatori durante la gara.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Poco offensivamente.: "Che la partita potesse essere bloccata me lo immaginavo. Il Napoli concede poco, sono bravi quando li scateni in velocità. Abbiamo subito poco nel primo tempo, se non sul tiro di Spinazzola e sul contropiede di Giovane. Nel secondo tempo situazioni simili. Sono partite che devi essere bravo a portare l'episodio dalla tua parte". Due sconfitte nelle ultime tre partite, se ci si deve guardare dietro: "Bisogna guardarsi dietro dal Como, dalla Juve, dalla Roma, dall'Atalanta che è rientrata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Napoli-Milan | #Supercoppa | Allegri e Maignan in conferenza stampa pre-partita

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