Alla viglia della partita contro il Le Havre, l'allenatore ha commentato la condizione dei suoi giocatori, sottolineando che gli infortuni sono legati alle numerose partite disputate nella scorsa stagione e che i calciatori non sono macchine. Durante la conferenza stampa, ha evidenziato le difficoltà legate alla loro condizione fisica senza entrare in dettagli sui singoli casi.

In conferenza: "Quest'anno è impossibile avere tutti i giocatori pronti. Non abbiamo mai giocato con i dieci della finale di Champions. Lo stop di Fabian Ruiz è stato un duro colpo". Mf Monaco di Baviera 31052025 - finale Champions League Paris Saint Germain-Inter foto Michele FinessiImage Sport nella foto: Luis Enrique Alla vigilia del match contro il Le Havre, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa della condizione fisica dei suoi calciatori, lamentando i numerosi infortuni. Il Psg, inoltre, affronterà il Chelsea agli ottavi di Champions, come fu per la finale del Mondiale per club (vinta poi dal club inglese). “È impossibile avere tutti i giocatori pronti quest’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Luis Enrique: “Con gli infortuni stiamo pagando le numerose partite della scorsa stagione, i giocatori non sono macchine”

