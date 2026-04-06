Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'allenatore dei rossoneri ha dichiarato di non voler più parlare di corsa Scudetto. La partita si è conclusa con un episodio che ha cambiato l'andamento dell'incontro e ha ridotto le possibilità della sua squadra di competere per il titolo. La sua presa di posizione arriva dopo un match decisivo per la stagione del club.

Massimiliano Allegri scarica la corsa Scudetto dopo il ko di Napoli: l’episodio decisivo ha spezzato la partita e con essa le residue speranze dei rossoneri. Milan-Napoli, Allegri ammette: la gara decisa da un dettaglio. Il tecnico rossonero non cerca scuse ma riconosce la realtà tattica della sfida persa 1-0. Una partita bloccata, poche occasioni, nessuno spazio. Chi avrebbe capitalizzato un episodio avrebbe vinto. Il Milan non l’ha fatto. Allegri sa che il calcio moderno si decide così: Nkunku ha avuto due situazioni nitide e non ha concretizzato. Uno come lui doveva trovare il gol in almeno una di quelle. “La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha 9 punti di vantaggio e il Napoli è il secondo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Corsa Scudetto, Allegri si tira indietro! L’annuncio dopo Napoli-Milan

Allegri tira fuori in Milan dalla corsa Scudetto: “Credo che ormai abbiamo dato”Allegri ha parlato dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli e ha tirato fuori il Diavolo dalla corsa Scudetto: "Credo che ormai abbiamo dato,...

Allegri dopo Lazio-Milan: “Concesso troppi contropiede. Corsa Scudetto mai iniziata”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A...

Temi più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli; Milan, la corsa Scudetto passa da Gimenez: la fame da goleador, le chiavi tattiche, i Mondiali e il piano preciso di Allegri per il rush finale, perché può essere decisivo; Napoli-Milan, Allegri avvisa Conte: Scudetto? Potrebbe essere il turno decisivo; WEEKEND DI PASQUA DECISIVO NELLA CORSA SCUDETTO! ALLEGRI E CONTE TIFERANNO PER GASPERINI.

Allegri tira fuori in Milan dalla corsa Scudetto: Credo che ormai abbiamo datoAllegri ha parlato dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli e ha tirato fuori il Diavolo dalla corsa Scudetto: Credo che ormai abbiamo dato ... fanpage.it

Napoli-Milan 1-0, Allegri: «Partita decisa da un episodio. Scudetto? Credo che ormai sia finita la corsa»Non accennano a terminare i commenti e le interviste post gara di Napoli-Milan. Dopo l'1-0 per gli azzurri scaturito dalle ostilità sul prato verde del Maradona, è ... ilmattino.it

Allegri abbandona la corsa scudetto: "Ormai abbiamo dato. Dobbiamo rimanere sereni per la Champions" facebook

Corsa #Scudetto, #Braglia: "L' #Inter vincerà lo #Scudetto. #NapoliMilan Se perdono, i rossoneri rischiano grosso" #SerieA #SempreMilan x.com