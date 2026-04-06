Napoli secondo in classifica Milan battuto 1-0 | decide Politano

Il Napoli si piazza al secondo posto in classifica dopo aver battuto il Milan con un punteggio di 1-0 al termine della 31esima giornata di Serie A. La partita si è disputata allo stadio Maradona, con la rete decisiva segnata da Politano. Il risultato permette ai partenopei di superare i rossoneri in classifica.

(Adnkronos) – Il Napoli vola al secondo posto in classifica superando il Milan oggi ospite al Maradona: 1-0 il risultato finale del big match che chiude la 31esima giornata di Serie A. A siglare il gol della vittoria Politano verso l'80esimo, entrato da cinque minuti. Al 13' occasione Milan con Pavlovic di testa su calcio di punizione, palla di poco fuori, dieci minuti tocca al Napoli con Spinazzola mancare di poco la rete con un tiro dalla media distanza. Replica il Milan con Nkunku al 35', anche questo tentativo di sbloccare il match va a vuoto di poco. Un minuto di recupero nella prima frazione. Nella ripresa è Giovane a sfiorare il vantaggio al 50' con un tiro mancino che solo Maignan riesce ad annullare mandando in angolo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto: decide Politano, Inter avanti di 7 punti

Napoli-Milan 1-0, Politano entra e stende Allegri: ora Conte è secondoL’Inter era già pronta a godersi il regalo di Pasqua, la sorpresa più dolce dall’uovo che avrebbe fatto felici grandi e piccini nerazzurri.

Temi più discussi: Napoli-Milan: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Serie A; Il Napoli sfida il Milan, Conte vuole il secondo posto; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli; Napoli-Milan, Conte chiede strada ad Allegri per il secondo posto.

Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto: decide Politano, Inter avanti di 7 puntiIl Napoli vince la quinta partita consecutiva e sale al secondo posto. Al Maradona la squadra di Conte batte il Milan e lo scavalca in classifica. L'1-0 rimette i campioni d'Italia nella scia ... fanpage.it

Il Napoli scavalca il Milan e vola al secondo posto: al San Paolo finisce 1-0Il Napoli batte il Milan 1-0, sorpassa i rossoneri e si prende il secondo posto in classifica a quota 65. L’Inter capolista consolida il primato con sette ... gds.it

Il Napoli batte 1-0 il Milan e sale al secondo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte si impone grazie a un gol nella ripresa di Politano: https://fanpa.ge/NxQm6 facebook