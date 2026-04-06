Nel match tra Napoli e Milan, i partenopei hanno conquistato una vittoria per 1-0 grazie a un ingresso decisivo di Politano, che ha segnato il gol vittoria e ha causato l’espulsione di Allegri. La partita ha avuto un momento chiave con l’entrata del giocatore, che ha influenzato il risultato. La vittoria ha portato Napoli al secondo posto in classifica, mentre l’Inter si preparava a festeggiare un regalo di Pasqua.

L’Inter era già pronta a godersi il regalo di Pasqua, la sorpresa più dolce dall’uovo che avrebbe fatto felici grandi e piccini nerazzurri. Per oltre un’ora, in effetti, lo spettacolo del Maradona aveva fatto dormire sonni tranquillissimi agli appassionati della squadra di Chivu. Ma alla fine la notte del Maradona lancia un titolo alla Serie A 2026: lo scudetto non è ancora dell’Inter. Perché una rondine non fa primavera, ma una vittoria basta a lasciare aperta la finestra dei sogni. Servirebbe sempre un’impresa per strappare alla squadra di Chivu lo scettro del campionato, ma questo Napoli discontinuo - come il sistema internet dello stadio di Fuorigrotta che ieri sera ha lasciato più dubbi della manovra della squadra di Conte- ha dimostrato di essere arrivato via dall’ultima sosta con più cuore, almeno con più speranze degli avversari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Milan 1-0, Politano entra e stende Allegri: ora Conte è secondo

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