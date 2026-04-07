Una mail di minacce è stata inviata a Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e attuale capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale della Campania. Nella comunicazione, sono state utilizzate espressioni violente, tra cui quella che invita a mettere al muro e fucilare i “traditori del Paese”. L’episodio si inserisce in un clima politico in Italia descritto come degenerato in odio e violenza.

"I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena". È una delle frasi presenti nella mail di minacce indirizzata a Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Culturale e attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale della Campania. A denunciare il fatto è stato lo stesso Sangiuliano che ha reso noto di aver sporto denuncia ai Carabinieri. In alcuni stralci condivisi dallo stesso politico, si leggono minacce come: "Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli". Secondo l'ex ministro alla Cultura, il clima politico in Italia è "degenerato in parole di odio e violenza che non fanno bene alla nostra democrazia". 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, mail di minacce a Sangiuliano: “Clima politico in Italia degenerato in odio e violenza”

Mail di minacce a Sangiuliano: “Leoni da tastiera, ho denunciato ai carabinieri”Tempo di lettura: < 1 minuto “I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena.

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