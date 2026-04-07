Napoli madre umilia e sfrutta il figlio disabile | 59enne colpita da divieto di avvicinamento

Una donna di 59 anni di Napoli è stata colpita da un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La misura è stata adottata a seguito di accuse di aver umiliato e sfruttato il proprio figlio, che ha disabilità. Secondo le denunce, avrebbe rivolto insulti e minacce, oltre a fare richieste di denaro nei confronti del familiare. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Offese, minacce e presunte richieste di denaro ai danni del figlio disabile: per questi motivi una donna napoletana di 59 anni è stata raggiunta da un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La misura è stata disposta dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia. La vittima è un uomo di 35 anni, invalido al 100%, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti avrebbe subito per anni pesanti umiliazioni. Tra le frasi contestate alla donna: “Non sei mio figlio, sei un fastidio” e “Se vivi con me devi pagare per mangiare”. Parole che, secondo il giudice Fabrizia Fiore, hanno provocato nel 35enne una grave sofferenza morale e psichica, con conseguenze come ansia, vomito e altre somatizzazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, madre umilia e sfrutta il figlio disabile: 59enne colpita da divieto di avvicinamento Offende il figlio disabile: “Sei un fastidio e devi pagare”. Divieto di avvicinamento per una donna napoletanaIl Tribunale di Napoli ha disposto il divieto di avvicinamento al figlio disabile per una donna di 59 anni. Viola il divieto di avvicinamento: 59enne finisce in carcerePalaia, 19 febbraio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio, i carabinieri della stazione di Palaia hanno arrestato un uomo di 59 anni, in... Si parla di: Il numero esatto di Fabio Pisano; Italia fuori dal Mondiale, anche Antonelli umilia Gravina: la replica pungente all'ex presidente della FIGC. Napoli, ospedale Pascale: sfida il tumore per diventare madre, lei e il piccolo ora stanno beneHa sospeso la terapia ormonale successiva all'asportazione di un tumore al seno, per poter diventare madre: seguita dall'istituto oncologico Pascale di Napoli, oggi Antonella Bonomo, 43 anni, è mamma ... ilmattino.it