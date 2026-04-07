Nell'istituto nazionale tumori di Napoli Pascale si è verificato un lutto con la scomparsa della direttrice della struttura amministrativa dedicata alla ricerca. La notizia è stata confermata dalle autorità dell’istituto, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. La perdita è stata comunicata ai dipendenti e alla comunità scientifica che lavora all’interno della struttura.

Lutto all'istituto nazionale tumori di Napoli Pascale. È morta Nelly Farinari, direttrice della struttura amministrativa della ricerca. A darne notizia è la pagina ufficiale dell'Istituto, che ha espresso condoglianze e vicinanza alla famiglia di Nelly e l'ha ringraziata per il lavoro svolto in questi anni. "Tra un mese sarebbe andata in pensione - si legge nel post -. Ci sarebbe arrivata un po’ prima del previsto, per via di quel cuore che, nell’ultimo anno, aveva iniziato a faticare. Eppure, non le aveva mai tolto il sorriso. Da trent’anni al Pascale, Nelly Farinari, direttore della struttura amministrativa della ricerca, era per tutti una presenza familiare: sempre disponibile, sempre attenta, capace di esserci davvero. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, lutto per l’Istituto Pascale: muore la direttrice della struttura amministrativa

Lutto al Teatro San Carlo di Napoli: è morta Anna Razzi, direttrice della scuola e del corpo di balloStorica etoile del Teatro alla Scala di Milano, Anna Razzi è stata legata per 25 anni al Teatro San Carlo di Napoli.

Al Pascale primo prelievo di cornee, svolta per l’Istituto tumori di NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Per la prima volta nella sua storia, l ‘Istituto dei tumori di Napoli ha effettuato un prelievo di cornee.

Si parla di: Il Cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia in visita all’ ospedale dei Tumori Pascale; Napoli, giovani ricercatori del Pascale in prima linea contro i tumori: dal Ministero oltre 1,3 milioni di euro.

Grave lutto per l'Istituto Pascale di Napoli: addio a Nelly FarinariSi è spenta la direttrice della struttura amministrativa della ricerca dell'istituto tumori di Napoli. Tra un mese sarebbe andata in pensione ... napolitoday.it