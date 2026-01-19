Al Pascale primo prelievo di cornee svolta per l’Istituto tumori di Napoli

L’Istituto tumori di Napoli ha compiuto un passo importante, effettuando per la prima volta nella sua storia un prelievo di cornee. Questa iniziativa rappresenta un segnale di sviluppo e impegno nella cura e nella ricerca, ampliando le possibilità di trattamento e di assistenza ai pazienti. Il prelievo si inserisce in un percorso di innovazione volto a migliorare le strategie terapeutiche e a promuovere la sensibilità verso le donazioni di organi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per la prima volta nella sua storia, l ‘Istituto dei tumori di Napoli ha effettuato un prelievo di cornee. Il risultato è stato possibile grazie all’ingresso del Pascale, avvenuto circa un anno fa, nella rete trapianti della Regione Campania, che ha consentito all’Istituto di diventare parte attiva della filiera della donazione e della cura, offrendo nuove opportunità di vita e di recupero funzionale a pazienti in attesa di trapianto. Il prelievo è stato effettuato su una paziente deceduta presso l’Unità di Rianimazione, che aveva espresso in vita la propria volontà alla donazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

