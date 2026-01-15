La Ue investe oltre 307 milioni di euro nell’IA

La Commissione europea ha annunciato l’investimento di oltre 307 milioni di euro in progetti di intelligenza artificiale, attraverso due nuovi bandi del programma Horizon Europe. Questi finanziamenti puntano a sostenere l’innovazione e a rafforzare la competitività digitale dell’Europa, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore digitale e industriale.

BRUXELLES, 15 GEN – La Commissione europea ha lanciato due nuovi bandi nell’ambito del cluster “Digitale, industria e spazio” del programma di lavoro Horizon Europe, stanziando 307,3 milioni di euro per rafforzare l’innovazione e la competitività digitale dell’Europa. I bandi, che resteranno aperti fino al 15 aprile 2026, sono aperti a imprese, pubbliche amministrazioni, mondo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

