Nelle ultime settimane si parla con insistenza di un possibile cambio di allenatore per il Napoli. La notizia circola da tempo e riguarda un’eventuale partenza di Antonio Conte, che potrebbe lasciare la squadra per accettare un ruolo nella Nazionale italiana. La questione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali su questa eventualità.

Oramai si sa, la voce secondo cui Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli per la Nazionale italiana è nota a tutti. De Laurentiis, quindi, potrebbe già valutare i sostituti per la prossima stagione. Il giornalista Mario Fabbroni, in diretta radiofonica su “Radio Napoli Centrale”, ha indicato Jürgen Klopp come candidato principale per raccogliere l’eredità dell’allenatore salentino se dovesse partire. Conte e la Nazionale: De Laurentiis prepara il piano B. Il presidente azzurro, attualmente a Los Angeles, ha dato segnali chiari dal suo intervento americano sulla possibilità che Conte accetti un’offerta dalla Figc. L’eventuale partenza dell’allenatore non è più uno scenario remoto, ma una concreta ipotesi di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’alternativa a Conte arriva dall’estero: la suggestione è forte

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