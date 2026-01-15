Offerta del Napoli per un attaccante | arriva dall’estero
Il Napoli sta valutando nuove strategie di mercato in vista della sessione invernale. Dopo tre pareggi consecutivi, la società potrebbe intervenire per rafforzare l’attacco. Recenti indiscrezioni indicano un’offerta ufficiale per Youssef En-Nesyri, attaccante proveniente dall’estero. Questa mossa potrebbe rappresentare un passo importante per migliorare le prestazioni della squadra e rispondere alle esigenze emerse in questa fase della stagione.
Dopo la delusione del terzo pareggio consecutivo in tre partite in cui il Napoli non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Parma, c'è da sistemare la questione calciomercato invernale che potrebbe prendere un'inaspettata svolta in virtù della notizia dell'ultim'ora: il Napoli avrebbe presentato un'offerta ufficiale per Youssef En-Nesyri.
La Roma alza l'offerta per Raspadori: le ultime per il nuovo attaccante di Gasperini; Lucca, arriva la prima offerta del Benfica: le cifre della proposta al Napoli – CdS; Calciomercato 2026, le news e le trattative del 13 gennaio; Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il comunicato del Napoli.
Napoli, mossa per En-Nesyri: offerta al Fenerbahce, nodo Lucca - Nesyri del Fenerbahce: offerta ufficiale in prestito con riscatto. europacalcio.it
Sky Sport | Napoli, arriva un nuovo attaccante: Lucca lascia il fantacalcio! - En Nesyri al Napoli – Il Napoli resta vigile sul mercato offensivo e valuta nuove opportunità in vista delle prossime settimane. fantamaster.it
Napoli, il mercato passa dalla Turchia: offerta per En-Nesyri, il Fenerbahce punta Lukaku. Le ultime news - Secondo quanto riporta TRT Spor, Romelu Lukaku sarebbe stato proposto alla dirigenza del Fenerbahce: l'obiet ... eurosport.it
Il Napoli sta avendo problemi a cedere Lucca. L'offerta del Benfica è troppo bassa facebook
