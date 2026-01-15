Offerta del Napoli per un attaccante | arriva dall’estero

Il Napoli sta valutando nuove strategie di mercato in vista della sessione invernale. Dopo tre pareggi consecutivi, la società potrebbe intervenire per rafforzare l’attacco. Recenti indiscrezioni indicano un’offerta ufficiale per Youssef En-Nesyri, attaccante proveniente dall’estero. Questa mossa potrebbe rappresentare un passo importante per migliorare le prestazioni della squadra e rispondere alle esigenze emerse in questa fase della stagione.

Dopo la delusione del terzo pareggio consecutivo in tre partite in cui il Napoli non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Parma, c’è da sistemare la questione calciomercato invernale che potrebbe prendere un’inaspettata svolta in virtù della notizia dell’ultim’ora: il Napoli avrebbe presentato un’offerta ufficiale per Youssef En-Nesyri. A rilanciare l’indiscrezione è stata . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

