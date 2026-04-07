Conte-Nazionale suggestione che divide Il tecnico dopo Napoli-Milan | Mi prenderei in considerazione

Dopo la partita tra Napoli e Milan, l’allenatore del Napoli ha lasciato una porta aperta a un possibile ritorno in nazionale, affermando di considerare l’ipotesi. Tuttavia, ha specificato di avere un contratto in corso con il suo attuale club. Il presidente della società ha commentato che, qualora venisse fatta una richiesta ufficiale, sarebbe disposto ad accettare. La questione ha suscitato diverse reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il tecnico del Napoli apre tra le righe a un ritorno in azzurro, ma frena: “Ho un contratto”. De Laurentiis: “Se me lo chiedesse, direi sì" Il nome di Antonio Contetorna a circolare attorno alla panchina della Italia, ma al momento resta una suggestione più che una trattativa concreta. L’attuale tecnico del Napoli, protagonista di una stagione positiva che lo vede adesso al secondo posto, ha commentato con ironia le voci su un possibile ritorno in azzurro. “È giusto che il mio nome venga accostato alla Nazionale”, ha spiegato Conte in conferenza stampa, senza chiudere del tutto la porta. “Se fossi il presidente federale, mi prenderei in considerazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Conte-Nazionale, suggestione che divide. Il tecnico dopo Napoli-Milan: “Mi prenderei in considerazione” Nuovo ct Italia, Conte si candida dopo Napoli Milan: «Fossi nel presidente federale mi prenderei in considerazione, è giusto che il mio nome sia nella lista»Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che… Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per... Conte: "Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione..."Dove non arriva l'euforia di una vittoria di lusso e del sorpasso al secondo posto, c'è un senso di profonda gratitudine per Antonio Conte nei... Conte: Volevamo dimostrare che non eravamo invitati oggi ! Conferenza stampa post Napoli-Milan 2-0 Temi più discussi: Per il dopo Gattuso testa a testa Mancini-Conte. Ma spunta una clamorosa suggestione; Futuro azzurro: Gattuso difficilmente accetterà di restare, suggestioni Mancini e Conte; Chi sarà il CT della Nazionale, tra Conte e Allegri spunta Ancelotti: le probabilità; Italia, post Gattuso a chi tocca? Conte o Mancini, per il futuro si guarda al passato. Napoli, Conte sorride: Nazionale? Io mi prenderei in considerazione...In casa Napoli si guarda alla vittoria contro il Milan con il sorriso sulle labbra. Il sorpasso sui rossoneri, la consapevolezza di aver nuovamente messo dentro tre punti importanti e di aver ... fantacalcio.it Antonio Conte in Nazionale? Le news sul prossimo Ct dell'ItaliaAurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come ct dell'Italia. L’apertura del presidente del Napoli arriva da Los Angeles dove si trova per la premiere statunitense di ... sport.sky.it #DeLaurentiis sulla #Nazionale: “Se #Conte lo chiedesse, lo lascerei andare” - facebook.com facebook #DeLaurentiis: “Se #Conte mi chiedesse di andare ad allenare la Nazionale, accetterei. Ma ho dei dubbi” x.com