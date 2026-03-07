Armando Lupoli ucciso ad Arzano secondo agguato in poche ore vicino Napoli | era fratello di affiliato a clan

A Arzano, nell'hinterland di Napoli, un uomo è stato assassinato in un nuovo agguato avvenuto poche ore dopo un episodio simile vicino alla città. La vittima è Armando Lupoli, fratello di un affiliato a un clan, ed è stato colpito durante un attacco che si aggiunge a un'escalation di violenza in zona. La polizia sta indagando sui dettagli dell'episodio.

Altro agguato di matrice camorristica nell'arco di poche nel Napoletano. Nello stesso giorno in cui è stato ucciso il 79enne Castrese Palumbo, cognato del boss Angelo Nuvoletta, il 49enne Armando Lupoli è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da due killer per strada ad Arzano. Si tratterebbe di un pregiudicato fratello di un affiliato al clan locale, uscito da poco dal carcere. L'agguato ad Arzano L'agguato si è verificato nel comune dell'hinterland di Napoli nel tardo pomeriggio di sabato 7 marzo, quando i carabinieri sono intervenuti in via Mazzini per la segnalazione di diversi colpi esplosi in mezzo al traffico. Stando a quanto riportato...