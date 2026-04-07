Dopo la partita tra Napoli e Milan, Miguel Gutiérrez ha commentato l'incontro ai microfoni di 'SportMediaset'. Il difensore azzurro ha affermato che il Milan è una squadra molto forte, ma ha osservato che nel secondo tempo i rossoneri sembravano stanchi e che il Napoli si è avvantaggiato in quel periodo. La partita si è conclusa con queste dichiarazioni, senza ulteriori analisi o commenti.

Miguel Gutiérrez, difensore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: «Nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà perché loro hanno una grande squadra. Poi nel secondo tempo erano più stanchi e noi coi cambi abbiamo fatto la differenza con Alisson, Politano e gli altri. Abbiamo una grande squadra, per questo abbiamo fatto bene nel secondo tempo». Sull'assenza di Rasmus Højlund: «Per tutta la settimana non sapevamo se avrebbe giocato o no, però abbiamo una grande squadra, Giovane ha fatto una grande partita». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli, Gutiérrez: “Milan grande squadra, ma nel secondo tempo erano stanchi e noi …”

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