Allegri ha commentato la partita tra Lazio e Milan, sottolineando che il primo tempo è stato brutto mentre nel secondo i rossoneri sono migliorati, anche se senza riuscire a segnare. Durante l'intervista a 'Milan TV', l’allenatore ha anche parlato della disposizione tattica con il modulo 4-3-3. Nessun altro dettaglio sulla partita o sulle scelte tecniche è stato fornito.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, dove abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Ci siamo esposti a tanti contropiede. Bel secondo tempo, ma non siamo riusciti a fare gol". Sul possibile passaggio al 4-3-3: "Questo non lo so. Credo che in questo momento qui, come sempre, non è questione di modulo, ma è una questione di tornare a lavorare bene martedì sulla partita di sabato. Un primo tempo fatto meno bene non cambia l'andamento di una squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri commenta Lazio-Milan: “Brutto primo tempo. Nel secondo meglio, ma niente gol. 4-3-3? Vi dico …”

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