Al termine della sfida di andata di Coppa Italia Femminile tra Milan e Fiorentina, l’allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha commentato la prestazione delle sue giocatrici. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, evidenziando un primo tempo troppo chiuso e un miglioramento nel secondo, anche tra le proprie fila. Le analisi di Bakker forniscono spunti sulla crescita della squadra e sugli aspetti da migliorare in vista del ritorno.

Nella serata di oggi, il Milan Femminile è tornato in campo per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le ragazze guidate da Suzanne Bakker hanno pareggiato 1-1 il primo round della doppia sfida. Al gol iniziale di Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni. Per la calciatrice rossonera è la quarta rete contro la formazione viola. Dopo il fischio finale, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, dunque, le sue parole. Sulla partita di oggi: "Nel primo tempo non è stato facile per noi, non abbiamo giocato bene perché siamo state troppo chiuse in difesa, avevamo questo blocco e non riuscivamo ad uscire e quindi a creare occasioni da rete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile-Fiorentina 1-1, Bakker: “Primo tempo troppo chiuse, nel secondo meglio anche tra di noi”

