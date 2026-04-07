Napoli giovane ucciso a colpi d’arma da fuoco

Un giovane di 20 anni è stato colpito da colpi d’arma da fuoco questa mattina intorno alle 5,10 in una zona di Napoli. Nonostante il trasporto in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto in via Carlo Miranda a Napoli, nei pressi di un bar. La vittima si chiamava Fabio Ascione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella ad uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace la vittima. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, dove poi è deceduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Nuoro, operaio ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato Omicidio a Partinico, uomo ucciso con due colpi di arma da fuocoLa vittima è un 73enne residente a Borgetto, il cui cadavere è stato trovato in una zona di campagna, in contrada Principe di Mezzavilla. Napoli, ragazzo di 19 anni muore dopo una sparatoria in strada Temi più discussi: Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco; Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne; Napoli, ucciso ragazzo di 20 anni a Ponticelli: gli hanno sparato da uno scooter; Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter. Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuocoUn giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d'arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto in via Carlo M ... ansa.it Napoli, agguato all'alba a Ponticelli: ucciso 20enne. Colpito al torace da killer in scooterUn giovane di 20 anni, Fabio Ascione, è stato ucciso questa mattina - 7 aprile poco dopo le 5 - da un commando killer davanti a un bar in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli a Napoli. Ad agire ... msn.com I giocatori del Napoli non chiudono la porta a Romelu Lukaku. L'attaccante è di fatto fuori rosa dopo l'assenza ingiustificata in allenamento durante la sosta nazionali. Spinazzola, però, continua ad aspettarlo: «So quanto ha sofferto» E anche Politano è d'acc x.com Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte a Napoli, zona Campi Flegrei, svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria di magnitudo 3.3, è stata seguita da una seconda di entità minore di magnitudo 2.6 alle ore 4.38. Attualment - facebook.com facebook