Napoli giovane ucciso a colpi d’arma da fuoco

Da anteprima24.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato colpito da colpi d’arma da fuoco questa mattina intorno alle 5,10 in una zona di Napoli. Nonostante il trasporto in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto in via Carlo Miranda a Napoli, nei pressi di un bar. La vittima si chiamava Fabio Ascione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella ad uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace la vittima. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, dove poi è deceduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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