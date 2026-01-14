Omicidio a Partinico uomo ucciso con due colpi di arma da fuoco

Nella giornata di oggi, a Partinico, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 73 anni, residente a Borgetto, ucciso con due colpi di arma da fuoco. Il cadavere è stato trovato in contrada Principe di Mezzavilla, nelle vicinanze di Borgo Parrini. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità.

Freddato con due colpi di arma da fuoco in aperta campagna. Omicidio a Partinico dove oggi pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di un 73enne, residente a Borgetto, trovato in contrada Principe di Mezzavilla, non lontano da Borgo Parrini. Sull'episodio indaga la polizia che sta effettuando i.

