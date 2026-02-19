Nuoro operaio ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato

A Nuoro, un uomo di 38 anni è stato ucciso con diversi colpi di pistola in un agguato che si è verificato ieri sera. La vittima aveva già subito un attacco armato lo scorso dicembre e viveva in zona da diversi anni. I carabinieri stanno raccogliendo testimoni e analizzando le tracce lasciate sul luogo per capire il motivo dell’omicidio. La scena del crimine è stata transennata e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. La città si interroga sulla presenza di gruppi criminali nella zona.

La vittima, 38 anni, era già stata colpita da un attentato lo scorso dicembre. Attualmente indagano i carabinieri Freddato con un colpo di arma da fuoco alle spalle mentre rientrava a casa, a soli pochi passi dall'ingresso. È morto così, durante un agguato nella notte, un operaio di 38 anni a Orani, in provincia di Nuoro. L'uomo aveva appena parcheggiato l'auto e stava recuperando alcuni oggetti mentre la compagna era già salita in casa. Poco dopo, gli spari improvvisi nel buio. Un proiettile lo ha raggiunto alle spalle, rivelandosi fatale. L'allarme è stato immediato, ma all'arrivo del 118 per il 38enne non c'era più nulla da fare.