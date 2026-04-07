Il presidente del Napoli ha espresso rammarico per la stagione appena conclusa, attribuendo le difficoltà vissute dal club alla presenza di diversi ostacoli. In una serata negli Stati Uniti, ha commentato come, senza queste problematiche, il team avrebbe potuto conquistare lo Scudetto. Le sue parole sono arrivate in un contesto di riflessione sulla stagione e sui risultati ottenuti.

Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Atalanta dominante a Lecce, i giornali eleggono quattro migliori in campo: ma c’è un bocciato senza appello! I giudizi non lasciano dubbi Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, De Laurentiis rammaricato: «Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, avremmo rivinto lo Scudetto!»

“Sembrava che psicologicamente ce l’avessimo sempre con l’Arsenal. Se avessimo potuto suonarli ogni settimana, avremmo fatto ‘Tony Pulis per essere la kryptonite di Arsene Wenger con lo Stoke CityUna delle migliori sottotrame della Premier League tra la fine degli anni 2000 e l’inizio degli anni 2010 riguardava la facilità con cui lo Stoke...

De Laurentiis: “Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudetto”Aurelio De Laurentiis è convinto che senza l’assurdo stillicidio di infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto.

Temi più discussi: Napoli, Mazzocchi: Italia? Ragazzi sono tornati distrutti, ma ora testa al Milan; Italia fuori dai Mondiali, il rammarico di Locatelli: Sono distrutto, abbiamo fallito. E spunta il like di Politano | FOTO; Italia fuori dai Mondiali, il rammarico di Buffon: Momento delicato, l'obiettivo era qualificarsi! Fino a giugno ci siamo, poi faremo valutazioni.

De Laurentiis: Senza infortuni avremmo rivinto il titolo. Ma mai dire mai…Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato direttamente da Los Angeles ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni all'influencer ... iamnaples.it

De Laurentiis: Quinto Scudetto senza infortuni. Conte è il re delle sorpreseAurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha partecipato ieri sera alla prima proiezione americana del docufilm Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli, che racconta l’emozionante c ... msn.com

Kevin De Bruyne totalmente emozionato e perso d'amore per "l'esordio" in campo al "Maradona" di suo figlio E come lo guarda soddisfatto anche Zio Scott... #DeBruyne #McTominay #Napoli - facebook.com facebook

Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: Anguissa spegne un piccolo Rabiot #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com