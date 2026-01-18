Sembrava che psicologicamente ce l’avessimo sempre con l’Arsenal Se avessimo potuto suonarli ogni settimana avremmo fatto ‘Tony Pulis per essere la kryptonite di Arsene Wenger con lo Stoke City

Durante gli anni 2000 e 2010, lo Stoke City di Tony Pulis si distingueva come una delle squadre più ostiche per l’Arsenal di Arsene Wenger. La loro rivalità, caratterizzata da incontri intensi e strategie tattiche particolari, ha rappresentato un capitolo interessante della Premier League, evidenziando le difficoltà che i Gunners incontravano nel superare questa formazione. Una sottotrama che ha contribuito a definire quel periodo del campionato inglese.

Breaking: Una delle migliori sottotrame della Premier League tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010 riguardava la facilità con cui lo Stoke City di Tony Pulis riusciva a insinuarsi nell'Arsenal di Arsene Wenger. Gli stili contrastanti delle due squadre videro l'approccio fisico dei Potters spesso lasciare malconci e ammaccati i più eleganti Gunners quando si dirigevano all'allora Britannia Stadium. Infatti, durante il mandato di Pulis allo Stoke, l'Arsenal vinse solo una volta su sei visite ai Potteries. Pulis su come ottenere il meglio dall'Arsenal. Wenger e Pulis in fascia laterale Pulis ha supervisionato cinque stagioni di alto livello con lo Stoke, che non è mai finito sotto il 14° posto in classifica, grazie alla loro abilità sui calci piazzati, al famoso lancio lungo di Rory Delap e alla loro capacità generale di dare fastidio anche agli avversari più abili.

